الاحتلال يتوغل شرق غزة

اضافة اعلان

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق مدينة غزة.وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال المعززة بالجرافات والآليات العسكرية قامت بعمليات تجريف واسعة بالمنطقة.