الخميس 24 آب 2023
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الاحتلال يتوغل شرق غزة

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قوات الاحتلال
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال المعززة بالجرافات والآليات العسكرية قامت بعمليات تجريف واسعة بالمنطقة.اضافة اعلان
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