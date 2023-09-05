الاحتلال يسلّم 50 إخطار هدم في قرية دوما جنوب نابلس

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سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 50 إخطارا بالهدم و "إعادة الأرض إلى ما كانت عليه"، في قرية دوما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وقال رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية والجنوبية من القرية، ووزعت 50 إخطارا بينها إخطار بهدم غرفة زراعية وآخر بتجريف شارع تم افتتاحه حديثا، فيما نصت بقية الإخطارات على إعادة الأراضي التي استصلحها أصحابها إلى ما كانت عليه.وأشار دوابشة إلى أن سلطات الاحتلال تدّعي أن تلك الأراضي "أملاك دولة"، مؤكدا أن جميع الأراضي التي جرى إخطارها هي ملكية خاصة ويملك المواطنون أوراقا ثبوتية بذلك.بدورها، أكدت وزارة الحكم المحلي الفلسطيني في بيان، أن هذه الاخطارات غير قانونية ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية، ومصادرة لحق المواطن في استغلال أرضه والبناء والسكن فيه وهو حق أساسي كفله الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وضمن له الحماية من الإخلاء والتشريد.