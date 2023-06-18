الثلاثاء 20 حزيران 2023
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الاحتلال يُصادق على خطوة "دراماتيكية" لتسريع البناء الاستيطاني

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وحدات استيطانية
قال موقع "والا" العبري إن هناك مسودة قرار تنوي الحكومة تمريرها اليوم الأحد، وتنص على تسريع خطوات البناء في المستوطنات.
وينص القرار-وفق ترجمة وكالة "صفا" على تحويل صلاحيات البناء الاستيطاني من وزير الجيش يوآف جالانت، إلى الوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش.اضافة اعلان
كما ينص القرار على اقتصار مصادقة الحكومة على البناء على مرحلتين فقط؛ الأولى التخطيط والثانية قبل قرار طرح العطاءات، حيث سيتم إلغاء الحاجة للمصادقة الحكومية على مراحل البناء الثلاثة الأخرى.
وقال الموقع إن تقليص المصادقات الحكومية على البناء يعني تخفيف الضغوط على المستوى السياسي بوقف البناء الاستيطاني.
وتم إخفاء هذا البند من جدول أعمال جلسة الحكومة المقررة اليوم الأحد، فيما بدا كمحاولة لإخفاء الخطوة، حيث ستمنح السياسة الجديدة الوزير سموتريتش الذي يمثل الحكومة في كل ما يخص المستوطنات، القدرة الجوهرية في التأثير على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
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