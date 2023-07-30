الأحد 30 تموز 2023
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العراق والكويت يتفقان على ترسيم الحدود بينهما

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العراق والكويت يتفقان على ترسيم الحدود بينهما
اتفق العراق والكويت على ترسيم الحدود، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون والتطور في الجوانب التجارية والحدودية.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح الذي يزور العاصمة بغداد، إنه جرى تشكيل لجنة عليا لإعادة ترسيم الحدود بين العراق والكويت، والتنسيق المشترك لحماية الصيادين العراقيين في مياه الخليج العربي.اضافة اعلان

وأضاف أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار بشأن الملف النفطي والحقول المشتركة بين البلدين.

من جهته، قال الصباح إنه أجرى مباحثات مثمرة للغاية، وأن البلدين عقدا العزم على العمل سوية لتطوير علاقاتهما في مختلف الجوانب التي تهم البلدين.

وأشار إلى أن هناك توافقا كاملا في وجهات النظر للقضايا العالقة وعلى رأسها ترسيم الحدود، وقضية الصيادين، مبينا أن الجانبين قررا فتح ملحقية تجارية في القنصلية الكويتية في البصرة.
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