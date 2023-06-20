الأربعاء 21 حزيران 2023
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الكشف عن إصابة ضابط كبير في عملية جنين

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جانب من عملية جنين
كشفت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، عن إصابة ضابط كبير في عملية تفجير العبوات الناسفة بآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين بشمالي الضفة الغربية المحتلة أمس.اضافة اعلان
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن قائد كتيبة الاستطلاع في لواء المظليين الملقب بالرمز "ن" أصيب خلال تفجير العبوات، ووُصفت جراحه بـ"الطفيفة".
وأوضحت أن وزير جيش الاحتلال "يوآف جالانت" زار الضابط الكبير في مستشفى "رمبام" بحيفا ظهر اليوم.
الإعداد لعملية عسكرية
وفي السياق، ذكرت القناة "12" العبرية أن جيش الاحتلال يُعد لعملية عسكرية واسعة في جنين.
وقالت القناة، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن العملية "ستكون مرتبطة بخسائر بشرية في الجانبين".
وأضافت "يُتوقع أن تكون عملية كبيرة وعنيفة، لأن الجيش يخشى من تعاظم قوة الخلايا المسلحة هناك".
وأشارت إلى أن "السلطة الفلسطينية شبه غائبة عن المشهد في جنين، ولم يعد لها وجود فعال هناك، لكن مع ذلك ما زالت القوات الإسرائيلية تنسق معها أمنيًا وخاصة خلال الاقتحامات".
ولفتت القناة إلى أنه "في حال تم تنفيذ هذه العملية فسيكون لها أهداف واضحة، وهي تفكيك البنية التحتية للخلايا المسلحة في جنين، وإعادة حرية العمل للجيش في المدينة، وإرسال رسالة واضحة للفلسطينيين بأن طريق الإرهاب لن تنجح، وأن حالة جنين يجب ألا تنتقل إلى مدن أخرى".
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