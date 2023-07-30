انطلاق اجتماع الأمناء العامين للفصائل في مصر

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انطلق اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين المصرية، يوم الأحد، وسط مقاطعة ثلاثة فصائل فلسطينية بسبب استمرار الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة.ووصلت وفود الفصائل المشاركة جميعها إلى فندق "ريغال" بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، حيث يعقد الاجتماع.وتبحث الفصائل التوصل إلى خطة وطنية شاملة وتشكيل قيادة جامعة موحدة لمواجهة حكومة الاحتلال.وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، ومنظمة الصاعقة، مقاطعة اجتماع القاهرة بسبب استمرار الاعتقال السياسي في الضفة.واستقبلت القاهرة أمس الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، واللذين وصلا- كل على حدة- على رأس وفدين رفيعين.وكانت مصادر مطلعة قالت لموقع "عربي21" إن لقاءات مكوكية عُقدت ليلة الجمعة وصباح السبت، وستعقد حتى صباح الأحد، بين وفود الفصائل المشاركة.وكشفت المصادر أن أجواء اللقاء الذي عُقد بين وفدي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة فتح كانت مشحونة وسادها التوتر.