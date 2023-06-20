الأربعاء 21 حزيران 2023
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تفاصيل جديدة عن استهداف مروحية بسماء جنين

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الطائرة
نشر الإعلام العبري، يوم الثلاثاء، تفاصيل إضافية حول استهداف إحدى مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجومية في سماء جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة برصاص مقاومين أمس.اضافة اعلان

وذكرت قناة "كان 11" العبرية، وفق ترجمة وكالة صفا، أن المروحية من طراز "أباتشي" تعرضت للإصابة بطلقات رشاش ثقيل في ذيلها؛ ما اضطرها للهبوط الاضطراري في منطقة مفتوحة قرب العفولة.

وبينت القناة أن سماء جنين كانت ملأى أمس بأنواع الطائرات ومنها 6 مروحيات ومسيّرات هجومية من طراز "زيك"، فيما أطلقت مروحية صاروخًا تجاه مقاومين خلال الاشتباكات.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال إن المروحية بقيت في حقل قرب العفولة حتى إصلاح الخلل الذي تسببت به الطلقات النارية.

من جهةٍ أخرى، أكد مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، صباح اليوم أن خمسة جنود أصيبوا في كمين بجنين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.

وأعطب مقاومون 5 آليات عسكرية إسرائيلية في تفجير عبوات ناسفة، واستغرق إخراجهم من جنين ساعات.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي: "تم تفجير كمية كبيرة جدًا من العبوات تجاه القوات، وهي كمية غير مسبوقة بالمقارنة بمدينة جنين".
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