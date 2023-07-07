الجمعة 07 تموز 2023
النسخة المطبوعة

جماهير نابلس تشيّع الشهيدين شاهين ومقبول

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جانب من تشييع الشهيدين
شيّعت جماهير حاشدة في نابلس، بعد ظهر اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين خيري شاهين وحمزة مقبول اللذَين ارتقيا صباحاً بعد اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة.اضافة اعلان
وانطلق موكب تشييع الشهيدين شاهين ومقبول من مشفى رفيديا الحكومي وجاب شوارع نابلس باتجاه دوار الشهداء ثم مكان استشهادهما داخل البلدة القديمة.
وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيدين في دوار الشهداء وسط نابلس، ووري جثمانيهما في المقبرة الشرقية للمدينة.
وأطلق المشاركون هتافات منددة بجرائم الاحتلال ومطالبة بالثأر وإطلاق يد المقاومة والتصدي لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين ووقف التنسيق الأمني.
واستشهد المقاومان خيري محمد سري شاهين (34 عامًا)، وحمزة مؤيد محمد مقبول (32 عامًا)، وأصيب 3 شبان برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس صباح اليوم الجمعة.
وخاض الشهيدان شاهين ومقبول اشتباكاً مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تواجدا فيه في حارة حبلة بالبلدة القديمة.
ويتهم الاحتلال الشهيدين شاهين ومقبول بتنفيذ عملية إطلاق النار أول أمس، نحو مركبة عسكرية إسرائيلية في حي السامري قرب جبل جرزيم جنوب نابلس.
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