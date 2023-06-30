الجمعة 30 حزيران 2023
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عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى تهاجم نتنياهو

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عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى تهاجم نتنياهو
هاجمت عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة منذ العام 2014، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو متهمين إياه بالتخلي عن أبنائهم في أسر حركة حماس، خلال مراسم تأبينية لقتلى تلك المعركة.اضافة اعلان
وقالت اييلت غولدين شقيقة الضابط الاسير في يد كتائب القسام هدار غولدين موجهة حديثها لنتنياهو خلال خروجه من القاعة إنه تخلى عن مسؤولياته باستعادة الجنود الذي أرسلهم إلى غزة.
وأضافت "لا تدر لي ظهرك، فقد أرسلنا لك شقيقنا كاملاً وجميلاً ولكنك تخليت عنه هناك في غزة وأنت تعرف أين هو بالضبط، أنت متهم وبيدك المسؤولية، ما هي القيم التي تتغنى بها يا رئيس الحكومة؟ لقد تخليت عن الجنود والمواطنين وأنت المتهم".
في حين لم يعقب نتنياهو على الهجوم وأكمل طريقه خارج القاعة.
وكان نتنياهو قد قال خلال كلمة له إنه ملتزم باستعادة "الجنود والمدنيين الأسرى" في قطاع غزة.
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