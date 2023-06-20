الأربعاء 21 حزيران 2023
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مقتل 4 مستوطنين بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة في رام الله

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من عمليات اسعاف المستوطنين

قتل 4 مستوطنين إسرائيليين وأصيب 4 بجراح متفاوتة في عملية إطلاق نار نفذها عدد من المقاومين الفلسطينيين قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان
ودعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجلسة مشاورات طارئة لبحث تفاصيل العملية وتداعياتها.
كما سيجري وزير الجيش يوآف غالانت تقييمًا للوضع مع رئيس الأركان ورئيس الشاباك وقادة المنظومة الأمنية بعد عملية مستوطنة عيلي.
وذكرت إذاعة الجيش أن مقاومين فلسطينيين فتحوا النار تجاه مطعما بمحطة وقود قرب مستوطنة "عيلي" وتم استهداف أحدهم وانسحب البقية عبر مركبة.
ووصفت الإذاعة العملية ب"صعبة جدا" بسبب مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين على مدخل مستوطنة "عيلي" في الطريق الواصل بين نابلس ورام الله.
ولفتت إلى أن مسلحين اثنين على الأقل نفذا العملية وجاري البحث عن المهاجم الثاني.
فيما طلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية سكان مستوطنة "عيلي" بالتزام المنازل خشية وجود عملية تسلل.
وذكر موقع "والا" العبري أن هناك مخاوف من تسلل بقية المهاجمين لمستوطنة "عيلي" والجيش يعلن عن المنطقة عسكرية مغلقة.

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