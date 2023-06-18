نتنياهو يقرر السماح بتطوير حقل غاز قرب غزة

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قرر رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بتطوير حقل الغاز المتواجد قبالة سواحل غزة، بالتنسيق مع مصر والسلطة الفلسطينية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا" أن الحديث عن تطوير حقل الغاز اتخذ قمة في وشرم الشيخ وبتوصيات من الجهات الأمنية الإسرائيلية.وبينت الصحيفة أن القرار غير مرتبط باتفاقيات معينة على صعيد استعادة الجنود الأسرى من غزة.وجاء في بيان نشره مكتب نتنياهو أن البحث في تطويل الحقل يأتي في إطار المحادثات المشتركة بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة".ووفقاً للبيان، فإن تنفيذ المشروع منوط بالتنسيق مع الأمن الإسرائيلي والمحادثات المباشرة مع مصر وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بالإضافة لاستكمال الإجراءات بين وزارات إسرائيلية والتي يقودها مجلس "الأمن القومي"، وأن المشروع يراعي الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية بهذا الخصوص.وفي أواخر أكتوبر الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إنه تم التوصل إلى "اتفاق إطاري" لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل غزة.وأشار الملا في تصريحات لوكالة "رويترز"، إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي.وأضاف أن "هذا إطار عام لغاية الآن. لم تنته التفاصيل المتعلقة به بعد"، متابعًا "كنا قد بدأنا فيه من سنتين مع إسرائيل".ولفت الملا إلى أنه "سيتم الإعلان عن الخطة التنفيذية في الوقت المناسب".ويأتي ذلك، في أعقاب نفي مسؤولين في السلطة الفلسطينية وجود أي اتفاق مصري- فلسطيني-إسرائيلي، لاستخراج الغاز من الحقل بشواطئ قطاع غزة، المعروف باسم "غزة مارين".وفي ذات الشهر، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ غزة"، مشيرة إلى أن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة و"إسرائيل".