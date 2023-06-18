الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

نتنياهو يقرر السماح بتطوير حقل غاز قرب غزة

thumb
حقل الغاز القريب من غزة
قرر رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السماح بتطوير حقل الغاز المتواجد قبالة سواحل غزة، بالتنسيق مع مصر والسلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا" أن الحديث عن تطوير حقل الغاز اتخذ قمة في وشرم الشيخ وبتوصيات من الجهات الأمنية الإسرائيلية.اضافة اعلان

وبينت الصحيفة أن القرار غير مرتبط باتفاقيات معينة على صعيد استعادة الجنود الأسرى من غزة.

وجاء في بيان نشره مكتب نتنياهو أن البحث في تطويل الحقل يأتي في إطار المحادثات المشتركة بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، وتطوير الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة".

ووفقاً للبيان، فإن تنفيذ المشروع منوط بالتنسيق مع الأمن الإسرائيلي والمحادثات المباشرة مع مصر وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، بالإضافة لاستكمال الإجراءات بين وزارات إسرائيلية والتي يقودها مجلس "الأمن القومي"، وأن المشروع يراعي الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية بهذا الخصوص.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إنه تم التوصل إلى "اتفاق إطاري" لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل غزة.

وأشار الملا في تصريحات لوكالة "رويترز"، إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف أن "هذا إطار عام لغاية الآن. لم تنته التفاصيل المتعلقة به بعد"، متابعًا "كنا قد بدأنا فيه من سنتين مع إسرائيل".

ولفت الملا إلى أنه "سيتم الإعلان عن الخطة التنفيذية في الوقت المناسب".
ويأتي ذلك، في أعقاب نفي مسؤولين في السلطة الفلسطينية وجود أي اتفاق مصري- فلسطيني-إسرائيلي، لاستخراج الغاز من الحقل بشواطئ قطاع غزة، المعروف باسم "غزة مارين".

وفي ذات الشهر، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ غزة"، مشيرة إلى أن أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة و"إسرائيل".


S7r0e

الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في بلدة سبسطية واعتقال 11 فلسطينيا بالضفة 11 حزيران 2023

Untitled-1-4

تقرير إسرائيلي يرصد إخفاقات تسببت بعملية محمد صلاح 11 حزيران 2023

6483085c4b2c5

التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في السودان لمدة 24 ساعة 09 حزيران 2023

5gVqr

محلل عسكري إسرائيلي يكشف عن الهدف الحقيقي للمناورات الكبرى 09 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
S7r0e

الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في بلدة سبسطية واعتقال 11 فلسطينيا بالضفة

11 حزيران 2023
Untitled-1-4

تقرير إسرائيلي يرصد إخفاقات تسببت بعملية محمد صلاح

11 حزيران 2023
5gVqr

محلل عسكري إسرائيلي يكشف عن الهدف الحقيقي للمناورات الكبرى

09 حزيران 2023
133716_5_1612381309

مواجهات خلال اقتحام الاحتلال بلدة سبسطية بنابلس

08 حزيران 2023
اقرأ أيضا
13LYO

الاحتلال يُصادق على خطوة "دراماتيكية" لتسريع البناء الاستيطاني

18 حزيران 2023
ij4W2OE45eIIKoWO7TVZ5i3fLnM2SBbPKzjaQXCO

مقتل جندي عراقي وإصابة آخر بتفجير إرهابي

18 حزيران 2023
WhatsApp Image 2023-06-17 at 5.29.09 PM (2)

بغداد.. السوداني يرعى الاحتفال بالعيد الوطني للصحافة العراقية

17 حزيران 2023
648ba6da3cec7

وصول أكثر من 661 ألف حاج إلى المدينة المنورة

16 حزيران 2023
yyBsj (1)

عدة إخفاقات عسكرية خطيرة.. الاحتلال ينشر تفاصيل صادمة عن عملية الشهيد المصري

15 حزيران 2023
sdFQs

إصابة 4 إسرائيليين بعملية إطلاق نار في جنين

13 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 