السبت 22 تموز 2023
النسخة المطبوعة

وثيقه هاشمية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

كتب أ. د محمد المصالحة أستاذ العلوم السياسية:

 

نشر الأمير الحسن بن طلال "وثيقة هاشمية" يوم الخميس ٢٠ تموز الحالي في إحدى الصحف هي عبارة عن مقالة مكتملة العناصر عن رؤية وموقف الاردن عام ٤٧ من القضية الفلسطينية التي كانت انذاك في حضن الأمم المتحدة / الجمعية العمومية وضمن مشاغل الجامعة العربية وبيد  امينها العام انذاك عبد الرحمن العزام.اضافة اعلان
تلك وثيقة هامة أماط عنها اللثام للراى العام الامير الحسن بعد ٧٦ عاما على قرار تقسيم فلسطين الظالم الذى اعطي ظلما وباطلا لليهود نحو ٦٠ % من أرض فلسطين وهي الأكثر خصوبة وخضرة وتشاطى البحر المتوسط وتتصل بالعالم عبرموانئها العديدة..
وتفصل المقاله المرسلة إلى المجله الامريكية american magazine جوانب عديده للقضية بدأت بتناول مشكله اليهود التى خلقت في دول أوربا وكان أكثرها ظلما لهم الحكم النازي.
بيد ان بريطانيا الدوله المنتدبة على فلسطين اصدرت وتكفلت بتنفيذ وعد بلفور وسمحت بهجرات متو الية لتزيد اعداد اليهود من ٦٥ الف إلى نحو ٦٥٠ الف عام ٤٨ و مع ذلك فإن  اعدادعرب فلسطين كانت أضعاف هذا الرقم.؟؟!
ويتساءل المرحوم الملك عبد الله الأول عما جناه الشعب الفلسطيني ليهجر من وطنه وتصادر أراضيه من قبل الانتداب والوكالة اليهودية وتهئ اسباب القوه  لليهود كي يتسلحوا ويخلقوا منظماتهم المسلحه والعاتية في اجرامها في مدن وقرى فلسطين لترحيلهم..
وتقول..المقاله للملك المؤسس.(ان الادعاء الديني اليهودي في فلسطين هو الاخر ادعاء لا معقول٠٠مثله مثل الادعاء التاريخى...ومدلول القول للملك ان كلا الادعائين لايشرعان اية حقوق ملكية في أرض  فلسطين. وتستطرد المقاله..٠اجل ان في بلاد العالم الأخرى من الثراء والسعه مايكفي لاستيعاب هذه الهجره اليهودية  التى  يعنى استيعابها ضرب من الانتحار القومي بالنسبة لنا....وتعري المقالة بريطانيا وتنكر عليها وهي تقوم بانتداب دولى هو كما يفترض ان يكون  ضربا من الرعاية والأخذ بيد الشعوب المنتدب عليها٠ كي تتقدم في مدارج الرقي وتحكم نفسها بنفسه.
وتستطرد المقاله راجمة الموقف الامريكي الذي تصفه بانه لايقل عن مسؤولية بريطانيا بالنسبة لوعد بلفور..حين وافق الرئيس ويلسون على الوعد قبل صدوره وتبناه الكونغرس الأمريكي كلمة كلمة في قرار مشترك بتاريخ٣٠ حزيران ١٩٢٣...وحتى اسم فلسطين  قد أخذ من الفلسطينين وليس اليهود إذ ان كلمة فلسطين ماخوذه من الكلمه الاغريقية،،(فلستيا،،)..وتعري المقالة  السياسة الامريكية بما تقدمه من اموال وتبرعات وجوقات اعلامية لليهود....
وكان الفتح الاسلامي العظيم قد حسم الامر عام٦٥٠ عندما اخضع فلسطين كلها للحكم الاسلامي وغدت منذ ذلك الحين عربية اللسان والعقيدة والمكان ولم يجد البريطانيون حين دخلوها الا٦٥ الفا من اليةود فيما كان العرب اكثر من نصف مليون...  ان مقالة الملك المؤسس تلقى أضواء مبهرة على فصول القضية قبل وأثناء وبعد حرب ٤٨...وتختم المقاله بسؤال استنكاري ومحرج للامريكين .هل ستقبلون ان تعرض اوتفرض عليكم وكالة خارجية ان تقبلوا في بلادكم ملايين الغرباء؟؟؟ والذين قد يسمح عددهم بالسيطره على بلادكم؟؟؟؟    
مقالة الملك المؤسس وثيقه شديدة الاهمية وتاتي في مرحلة تجتاز  فيه القضية واحدة من أخطر مراحلها بتبنى حكومة اليمين الفاشية العديدمن الادعاءات الباطله في أرض فلسطين ومحاولة تهويدها كاملة ومقدساتها تحت سمع أمريكا وبصر العالم دون أن تلجم واشنطن هذا الانفلات الصهيوني عبر غطرسة القوه والسلاح المدجج...واقول..لم يات نشر المقاله متاخرا في تلك المده بل جاءت بمبادرة  من الامير الحسن في اوانها...
لتجلى صورة  الموقف الاردني منذ القدم وعلى امتداد قرن من الزمن..راهنت فية الصهيونية بمختلف اذرعها وادواتها  الاخطبوطية على ان تهبر الوطن الفلسطيني لقمة لقمة...
فيما تجد  ان هذا السبيل بات عصىا عليةا واصبحت في مواجهة مباشره مع شعب فلسطين الاصيل الذى بداء مقاومته ليذيقها كقوة احتلال واستيطان المر الذى لم تالف مذاقه في زمن الانكفاء والضعف العربي..شكرا لكم سيدي حسن على النشر لحجية دامغه تنصف موقف الملك المؤسس وتفضح السرديات الصهيونية والتواطؤ الغربي ضد حقوق الإنسان وتقرير المصير في فلسطين.

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