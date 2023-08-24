الجمعة 25 آب 2023
النسخة المطبوعة

المدينة الوردية من جانب آخر

تصوير: ساهر قدارة
تصوير: ساهر قدارة
  مشهد يبرز ملامح مدينة البتراء من جانب آخر، حيث الجبال التي نحتت فيها الكهوف والقنوات في منظر يبرز قيمتها التاريخية. وتعتبر المدينة الوردية (البتراء) كما يطلق عليها، من أهم الوجهات للسياح القادمين إلى المملكة.-(تصوير: ساهر قدارة)اضافة اعلان
تصوير: ساهر قدارة

شبان على جسر المشاة 09 آب 2023

تصوير: أمير خليفة

مزارع يعرض محصوله 27 تموز 2023

جبلا مقاعس وقعيس

جبلا مقاعس وقعيس 26 تموز 2023

تصوير: أمير خليفة

جمع العملات النقدية 18 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تصوير: ساهر قدارة

تربية الماشية

23 آب 2023
تصوير: ساهر قدارة

شوارع جرش

19 آب 2023
تصوير: أمير خليفة

الحمل ثقيل

17 آب 2023
تصوير: ساهر قدارة

زوار المدرج الروماني

15 آب 2023
تصوير: ساهر قدارة

زراعة موسمية

10 آب 2023
وادي شعيب- تصوير: أمير خليفة

وادي شعيب

10 آب 2023
افكار و مواقف
ترجمات
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
بايدن

أخطأ بايدن بخوضه في أزمة إسرائيل الداخلية

ترجمات |22 آب 2023
الذكاء الاصطناعي

التأثير المدمر لصناعة الذكاء الاصطناعي في إسرائيل

ترجمات |21 آب 2023
1692521310812512900

‏كشف الدعاية الإسرائيلية.. حرب الخداع بالكلمات‏

ترجمات |20 آب 2023
1692521310742512500

السلطويون يمضون قدما

ترجمات |20 آب 2023
 