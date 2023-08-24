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صور الغد
صور الغد
الخميس 24 آب 2023
10:16 م
المدينة الوردية من جانب آخر
تصوير: ساهر قدارة
مشهد يبرز ملامح مدينة البتراء من جانب آخر، حيث الجبال التي نحتت فيها الكهوف والقنوات في منظر يبرز قيمتها التاريخية. وتعتبر المدينة الوردية (البتراء) كما يطلق عليها، من أهم الوجهات للسياح القادمين إلى المملكة.-(تصوير: ساهر قدارة)
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