الخميس 13 تموز 2023
النسخة المطبوعة

تحذيرات من أشعة الشمس

تصوير: أمجد الطويل
تصوير: أمجد الطويل
 حذرت "الأرصاد الجوية"، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، وترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات. وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء اليوم وغدا، حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. وتستمر الأجواءبعد غد، حارة في معظم المناطق، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. -(تصوير: أمجد الطويل) اضافة اعلان
تصوير: ساهر قدارة

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