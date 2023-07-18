جمع العملات النقدية

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مشهد لأحد المحلات التجارية يعرض واجهة مزينة ببعض العملات النقدية الورقية لدول عربية وأجنبية، وهناك هواة لجمع العملات، ويجمعها البعض باعتبارها أعمالا فنية والبعض الآخر باعتبارها استثمارا لتحقيق أرباح مادية.-(تصوير: أمير خليفة)