الثلاثاء 18 تموز 2023
النسخة المطبوعة

جمع العملات النقدية

تصوير: أمير خليفة
تصوير: أمير خليفة
 مشهد لأحد المحلات التجارية يعرض واجهة مزينة ببعض العملات النقدية الورقية لدول عربية وأجنبية، وهناك هواة لجمع العملات، ويجمعها البعض باعتبارها أعمالا فنية والبعض الآخر باعتبارها استثمارا لتحقيق أرباح مادية.-(تصوير: أمير خليفة)اضافة اعلان
تصوير: أمير خليفة

ليضيئوا عالمنا 17 حزيران 2023

تصوير: ساهر قدارة

مهن خطرة 15 حزيران 2023

تصوير: أمجد الطويل

جمع التبن 13 حزيران 2023

ليضيؤا عالمنا - تصوير: أمير خليفة

ليضيؤا عالمنا 12 حزيران 2023

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