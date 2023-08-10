زراعة موسمية

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امل زراعة خلال جمعه محصول "الفقوس"، في منطقة بغرب العاصمة عمان، وهو يزرع في أوقات محددة من العام. وتطورت الزراعات الموسمية في الأردن، حيث تنوعت أنواع المحاصيل وتطورت وسائل زراعتها، وظروف إنتاجها.-(تصوير: ساهر قدارة)