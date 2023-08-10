الجمعة 11 آب 2023
النسخة المطبوعة

زراعة موسمية

تصوير: ساهر قدارة
تصوير: ساهر قدارة
  امل زراعة خلال جمعه محصول "الفقوس"، في منطقة بغرب العاصمة عمان، وهو يزرع في أوقات محددة من العام. وتطورت الزراعات الموسمية في الأردن، حيث تنوعت أنواع المحاصيل وتطورت وسائل زراعتها، وظروف إنتاجها.-(تصوير: ساهر قدارة)اضافة اعلان
تصوير: أمجد الطويل

تحذيرات من أشعة الشمس 13 تموز 2023

تصوير: أمير خليفة

ورق عنب 12 تموز 2023

فواكه موسمية

فواكه موسمية 10 تموز 2023

تصوير: هند عبدالعزيز)

لوحات فسيفسائية نابضة بالحياة 21 حزيران 2023

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