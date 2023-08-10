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صور الغد
صور الغد
الخميس 10 آب 2023
10:07 م
زراعة موسمية
تصوير: ساهر قدارة
امل زراعة خلال جمعه محصول "الفقوس"، في منطقة بغرب العاصمة عمان، وهو يزرع في أوقات محددة من العام. وتطورت الزراعات الموسمية في الأردن، حيث تنوعت أنواع المحاصيل وتطورت وسائل زراعتها، وظروف إنتاجها.-(تصوير: ساهر قدارة)
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