سرب طيور الحمام

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مشهد لسرب طيور الحمام البلدي يحلق عاليا في سماء العاصمة، ليشكل لوحة فنية تسر الناظر إليها، وتجذبه برفرفة أجنحتها صعودا وهبوطا، منتظمة في نسق هندسي رائع، مثل زاوية حادة.-(تصوير: أمير خليفة)