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صور الغد
الثلاثاء 05 أيلول 2023
8:59 م
سرب طيور الحمام
تصوير: أمير خليفة
مشهد لسرب طيور الحمام البلدي يحلق عاليا في سماء العاصمة، ليشكل لوحة فنية تسر الناظر إليها، وتجذبه برفرفة أجنحتها صعودا وهبوطا، منتظمة في نسق هندسي رائع، مثل زاوية حادة.-(تصوير: أمير خليفة)
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