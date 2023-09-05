الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

سرب طيور الحمام

تصوير: أمير خليفة
تصوير: أمير خليفة
  مشهد لسرب طيور الحمام البلدي يحلق عاليا في سماء العاصمة، ليشكل لوحة فنية تسر الناظر إليها، وتجذبه برفرفة أجنحتها صعودا وهبوطا، منتظمة في نسق هندسي رائع، مثل زاوية حادة.-(تصوير: أمير خليفة)اضافة اعلان
تصوير: أمير خليفة

الحمل ثقيل 17 آب 2023

تصوير: ساهر قدارة

زوار المدرج الروماني 15 آب 2023

تصوير: ساهر قدارة

زراعة موسمية 10 آب 2023

وادي شعيب- تصوير: أمير خليفة

وادي شعيب 10 آب 2023

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