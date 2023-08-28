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صور الغد
صور الغد
الإثنين 28 آب 2023
10:58 م
سوق لبيع الحلال
تصوير: أمير خليفة
تجار ومربو ماشية يعرضون بعضا من ماشيتهم للبيع في سوق منطقة البقعة الذي يعتاد المتخصصون في بيع وشراء وتربية الماشية اللجوء إليه سواء للبيع أو شراء ما يحتاجونه من العلف لماشيتهم. - (تصوير: أمير خليفة)
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