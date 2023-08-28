سوق لبيع الحلال

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تجار ومربو ماشية يعرضون بعضا من ماشيتهم للبيع في سوق منطقة البقعة الذي يعتاد المتخصصون في بيع وشراء وتربية الماشية اللجوء إليه سواء للبيع أو شراء ما يحتاجونه من العلف لماشيتهم. - (تصوير: أمير خليفة)