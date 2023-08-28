الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

سوق لبيع الحلال

تصوير: أمير خليفة
تصوير: أمير خليفة
 تجار ومربو ماشية يعرضون بعضا من ماشيتهم للبيع في سوق منطقة البقعة الذي يعتاد المتخصصون في بيع وشراء وتربية الماشية اللجوء إليه سواء للبيع أو شراء ما يحتاجونه من العلف لماشيتهم. - (تصوير: أمير خليفة)اضافة اعلان
تصوير: ساهر قدارة

زراعة موسمية 10 آب 2023

وادي شعيب- تصوير: أمير خليفة

وادي شعيب 10 آب 2023

تصوير: ساهر قدارة

شبان على جسر المشاة 09 آب 2023

تصوير: أمير خليفة

مزارع يعرض محصوله 27 تموز 2023

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