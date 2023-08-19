الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

شوارع جرش

تصوير: ساهر قدارة
تصوير: ساهر قدارة
 مشهد لأحد الشوارع في مدينة جرش، حيث تظهر البيوت المتلاصقة "القديمة والحديثة" كلوحة فنية، ويذكر أن مدينة جرش تحوي بيوتا قديمة مهجورة ذات إرث تاريخي وتراثي متناثرة في الوسط التجاري وبين الأبنية الحديثة.-(تصوير: ساهر قدارة)اضافة اعلان
جبلا مقاعس وقعيس

جبلا مقاعس وقعيس 26 تموز 2023

تصوير: أمير خليفة

جمع العملات النقدية 18 تموز 2023

شيخوخة متعبة

شيخوخة متعبة 13 تموز 2023

تصوير: أمجد الطويل

تحذيرات من أشعة الشمس 13 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تصوير: أمير خليفة

الحمل ثقيل

17 آب 2023
تصوير: ساهر قدارة

زوار المدرج الروماني

15 آب 2023
تصوير: ساهر قدارة

زراعة موسمية

10 آب 2023
وادي شعيب- تصوير: أمير خليفة

وادي شعيب

10 آب 2023
تصوير: ساهر قدارة

شبان على جسر المشاة

09 آب 2023
تصوير: أمير خليفة

مزارع يعرض محصوله

27 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

بعد الترقب والذعر

ماهر أبو طير |اليوم

"كافر".. ولو ليوم واحد..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإسراع في الأتمتة الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

السيارات الكهربائية وفرص إعادة تدوير البطاريات

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1692438512131032000

الحقيقة القاسية: هجوم المحاولة الأخيرة الأوكراني ‏يفشل

ترجمات | منذ3 ساعة
1692438512161032200

القوة الإيرانية الناعمة في كردستان العراق

ترجمات | منذ3 ساعة
1692285134619555900

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)

ترجمات |18 آب 2023
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات |16 آب 2023
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات |16 آب 2023
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
 