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مشهد لأحد الشوارع في مدينة جرش، حيث تظهر البيوت المتلاصقة "القديمة والحديثة" كلوحة فنية، ويذكر أن مدينة جرش تحوي بيوتا قديمة مهجورة ذات إرث تاريخي وتراثي متناثرة في الوسط التجاري وبين الأبنية الحديثة.-(تصوير: ساهر قدارة)