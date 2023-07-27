الجمعة 28 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مزارع يعرض محصوله

تصوير: أمير خليفة
تصوير: أمير خليفة
  بجوار مزرعته، يعرض مزارع خضراواته التي نضجت تحت ظل "عريش" بناه على جنبات أحد الطرق في مادبا. ويحاول العديد من أصحاب المزارع الاستفادة من البيع المباشر للناس، في محاولة منهم لتحسين أسعار منتجاتهم التي يبيعونها.-(تصوير: أمير خليفة)اضافة اعلان
تصوير: هند عبدالعزيز)

لوحات فسيفسائية نابضة بالحياة 21 حزيران 2023

تصوير: هند عبدالعزيز

"القراقيش".. "شيبس" الزمن الماضي 17 حزيران 2023

تصوير: أمير خليفة

ليضيئوا عالمنا 17 حزيران 2023

تصوير: ساهر قدارة

مهن خطرة 15 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جبلا مقاعس وقعيس

جبلا مقاعس وقعيس

26 تموز 2023
تصوير: أمير خليفة

جمع العملات النقدية

18 تموز 2023
شيخوخة متعبة

شيخوخة متعبة

13 تموز 2023
تصوير: أمجد الطويل

تحذيرات من أشعة الشمس

13 تموز 2023
تصوير: أمير خليفة

ورق عنب

12 تموز 2023
فواكه موسمية

فواكه موسمية

10 تموز 2023
افكار و مواقف
ترجمات
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات | منذ24 ساعة
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات | منذ24 ساعة
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
 