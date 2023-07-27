مزارع يعرض محصوله

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بجوار مزرعته، يعرض مزارع خضراواته التي نضجت تحت ظل "عريش" بناه على جنبات أحد الطرق في مادبا. ويحاول العديد من أصحاب المزارع الاستفادة من البيع المباشر للناس، في محاولة منهم لتحسين أسعار منتجاتهم التي يبيعونها.-(تصوير: أمير خليفة)