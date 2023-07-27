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صور الغد
صور الغد
الخميس 27 تموز 2023
10:33 م
مزارع يعرض محصوله
تصوير: أمير خليفة
بجوار مزرعته، يعرض مزارع خضراواته التي نضجت تحت ظل "عريش" بناه على جنبات أحد الطرق في مادبا. ويحاول العديد من أصحاب المزارع الاستفادة من البيع المباشر للناس، في محاولة منهم لتحسين أسعار منتجاتهم التي يبيعونها.-(تصوير: أمير خليفة)
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