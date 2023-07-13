آخر تطورات تغسيل الموتى.. استخدام منظف الأرضيات بدل الكافور

حمزة دعنا- ما يزال واقع الحال في باحات المستشفيات الحكومية بخصوص ملف تغسيل وتكفين الموتى يراوح مكانه لوجود مخالفات شرعية وقانونية جسيمة يشكو منها العاملون وذوو المتوفين وسط تعدد الجهات الرقابية وغياب الفاعلية في عملها.

اضافة اعلان



وبعد أقل من 6 أشهر على نشر "الغد" تحقيقا بعنوان "من داخل "ثلاجات مستشفيات".. موتى يستنجدون: أغيثونا"، تغير الواقع وزادت رقابة الجهات المعنية لمدة لم تزد عن شهر واحد لتعود "المافيات" إلى عملها السابق بل زادت في مخالفاتها بحسب رصد "الغد".



فعلى سبيل المثال، كانت "الغد" نشرت في تحقيقها قيام تلك المافيات بتغيير مادة تستخدم بتغسيل الموتى ويطلق عليها "الكافور" بمادة ملح الليمون، لتزيد بشاعة عمل تلك المافايات لتصل إلى حد إستخدام منظفات ومعطر الأرضيات في تغسيل الموتى، وذلك بحسب أشخاص يعملوون في القطاع.



وقال محافظ العاصمة بعد نشر التحقيق، إن الجهات المعنية بصدد إجراء جولات تفتيشية لمراقبة قطاع تغسيل وتكفين ونقل الموتى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تجاوز القانون.



وأكد العدوان أن الجهات المعنية باشرت بإعداد خطة متكاملة لمتابعة كل جزئية في التحقيق وأهمها، "التهديد" و"العمل من غير الحصول على تراخيص" و"التلاعب والغش في تغسيل وتكفين الموتى".



كما شكلت وزارة الصحة في ذلك الوقت لجنة رسمية للوقوف على ملابسات ما نشر في جريدة "الغد" حول التعامل مع المتوفين في المستشفيات من قبل سماسرة وشركات دفن موتى غير مرخصة.



واللجنة التي تم تشكيلها ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الداخلية ودائرة الإفتاء العام وجهات أخرى؛ بهدف ضبط هذه الممارسات وإيجاد آليات بديلة تحترم جثامين المتوفين وآليات وطرق تكفينهم ودفنهم.



اقرأ أيضاً:

محافظ العاصمة: خطة متكاملة لمتابعة تحقيق "تغسيل الموتى"

من داخل "ثلاجات مستشفيات".. موتى يستنجدون: أغيثونا

بعد تحقيق "الغد".. لجنة حكومية للوقوف على ملابسات "تغسيل الموتى في المستشفيات"

