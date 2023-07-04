الثلاثاء 04 تموز 2023
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آراء طلبة التوجيهي بعد أدائهم أول الامتحانات " التربية الإسلامية"

آراء طلبة التوجيهي بعد أدائهم أول الامتحانات " التربية الإسلامية"
طلبة توجيهي بعد أدائهم الامتحان الأول لعام 2023
آراء طلبة التوجيهي بعد أدائهم أول الامتحانات " التربية الإسلامية" 
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سيرة ذاتية للتقدم إلى وظيفة - (تعبيرية)

الخدمة المدنية يدعو المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة لتدقيق بياناتهم (رابط) 21 حزيران 2023

محكمة أمن الدولة

توجيه 8 تهم للمتهمين بقضية شهداء الأمن في الحسينية 20 حزيران 2023

وزارة العمل

العمل: تبسيط إجراءات استلام التصاريح من أي مديرية أو مكتب عمل 19 حزيران 2023

الدكتور حيدر فريحات

إرادة ملكية بتعيين فريحات مديرا عاما لدائرة الإحصاءات 19 حزيران 2023

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