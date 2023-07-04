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الثلاثاء 04 تموز 2023
2:13 م
آراء طلبة التوجيهي بعد أدائهم أول الامتحانات " التربية الإسلامية"
طلبة توجيهي بعد أدائهم الامتحان الأول لعام 2023
آراء طلبة التوجيهي بعد أدائهم أول الامتحانات " التربية الإسلامية"
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الأردن
توجيهي
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