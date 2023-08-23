الخميس 24 آب 2023
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ألمانيا تصادق على قانون لتسهيل تغيير الاسم والجنس

ألمانيا
ألمانيا
صادق مجلس الوزراء الألماني على قانون لتسهيل تغيير الأشخاص لأسمائهم وجنسهم بشكل قانوني وبدون بيروقراطية. وسيسمح ما يسمى بقانون تقرير المصير بإجراء هذه التغييرات في مكاتب التسجيل الحكومية في إجراء بسيط.اضافة اعلان
صادقت الحكومة الألمانية اليوم (الأربعاء 23 أغسطس / آب 2023) على مشروع قانون سمح بتغيير الاسم والجنس بشكل سريع. وفي الوقت الحالي، يتطلب تغيير جنس الشخص تقييمات خبراء وقرار محكمة. وقالت وزارتا الأسرة والعدل إن القانون يستهدف المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس وغير الثنائيين، وتعرض لانتقادات من قبل الأحزاب المحافظة وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد.
ويجد العديد من الأشخاص المتحولين قانون المتحولين جنسيا القديم مهينا، لأنه ينص على أنه لا يجوز للأشخاص تغيير اسمهم الأول وجنسهم رسميا إلا بعد تقييم وقرار من المحكمة. ويتم تعريف مصطلح غير ثنائي على أنه تسمية ذاتية للأشخاص الذين لا يعرفون أنهم ذكور أو إناث، كما ينص مشروع القانون.-(dw)
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