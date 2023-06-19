الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

إرادة ملكية بتعيين فريحات مديرا عاما لدائرة الإحصاءات

الدكتور حيدر فريحات
الدكتور حيدر فريحات
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين الدكتور حيدر فريحات مديراً عاماً لدائرة الاحصاءات العامة.

الدكتور فريحات حاصل على شهادة الدكتوراه بدرجة امتياز في علم الإدارة من معهد إلينوي للتكنولوجيا، وشهادة الماجستير بدرجة امتياز في إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإداريّة من جامعة بردجبورت الولايات المتحدة الأمريكية.اضافة اعلان

وتنوعت خبرات الدكتور فريحات المهنيّة الثلاثون عاماً، المنظور التكاملي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الإحصاءات والتكنولوجيا من أجل أهداف التنمية المستدامة، والإدارة الكمّية والاقتصاد الكمّي، ومجالات أخرى عديدة في أكثر من 6 بلدان والعمل في 11 مؤسسة منها منظمات غير حكومية، ومؤسسات أكاديمية، ومؤسسات حكومية وبحثية.

ومن الجديد بالذكر أن الدكتور فريحات قد سبق تعيينه مديراً عاماً لدائرة الإحصاءات العامة خلال الفترة 2008 – 2011 بعد أن كان مديراً عاماً لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني. وقد أنضم إلى الإسكوا في عام 2011. ليشغل مديراً لشعبة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ثمّ عُيّن مديراً لشعبة التكنولوجيا من أجل التنمية، فكبيراً لمستشاري الإسكوا في التكنولوجيا والابتكار، ثم مديراً لمجموعة الإحصاءات ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا. وقد بدأ مسيرته المهنيّة أستاذاً ومحاضراً في عددٍ من الجامعات حول العالم، وله عدة مؤلفات وابحاث بعدة لغات.
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