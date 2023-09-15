إصابة مصور صحفي جراء اعتداء الاحتلال على متظاهرين

أصيب مصور صحفي بجراح ومواطنون بحالات اختناق شديدة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على متظاهرين في عدة مناطق على الحدود الشرقية لقطاع غزة. اضافة اعلان

وقالت مصادر فلسطينية، إن مئات المواطنين الفلسطينيين تظاهروا على الحدود شرق جباليا، شمال قطاع غزة، وشرق مدينة غزة وشرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وأشعلوا الإطارات في جمعة "شهداء الدفاع عن الأسرى".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين؛ مما أسفر عن إصابة المصور الصحفي، بجراح بقنبلة غاز، في يده، شرق خانيونس، وأصيب آخرون بحالات اختناق شديدة.



