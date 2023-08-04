اتحاد الطائرة ينوي استضافة البطولة العربية للأندية

مصطفى بالو

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عمان - أعلن نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة المكلف برئاسة الاتحاد العربي جهاد قطيشات، عن نية استضافة البطولة العربية للأندية الأبطال، والتي تقام خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، بتوجيهات من رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت فيصل.وأكد قطيشات أن الهدف من الاستضافة، تقليل مصاريف المشاركة الخارجية للأندية، لا سيما وان شباب الحسين يمثل اللعبة في هذه البطولة المدرجة سنويا على خطة الاتحاد العربي للموسم المقبل، حيث أدت تكاليف المشاركة إلى اعتذار الفريق عن عدم المشاركة في النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في مصر.جاء ذلك على هامش زيارة اتحاد الكرة الطائرة ممثلا بقطيشات إلى نادي شباب الحسين أول من أمس، للتهنئة بإنجازات الكرة الطائرة لفرق شباب الحسين، وكان في استقباله مجلس إدارة النادي برئاسة سامي القصاص، والأجهزة الفنية والإدارية وفريق الرجال والفئات العمرية.وظفر فريق الرجال برباعية ألقاب الموسم للأندية الممتازة (الدوري، السوبر، كأس الأردن والبطولة الشاطئية)، في الوقت الذي هيمنت فرق الفئات العمرية على ألقاب منافسات فئاتها من الواعدين إلى الشباب للموسم 2023.وأضاف قطيشات خلال الزيارة: "سنعمل من خلال لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة، على تقديم بطولات الرجال للموسم 2024، لتنطلق مبكرا بحلول شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ما يبقي الأندية بشكل عام وشباب الحسين ووصيفه عيرا بشكل خاص، في جهوزية كبيرة للمشاركة العربية، والتي ستأتي على غرار استضافتنا لبطولة غرب آسيا للرجال في العام الماضي، حيث أتيح للبطل الوحدات ووصيفه وقتها شباب الحسين المشاركة في البطولة، وقدما مستوى طيبا، لا سيما شباب الحسين الذي لفت الانتباه في هذه البطولة، وزادت من جاهزيته للمنافسات المحلية ومهدت الطريق لإنجازات الموسم الحالي".وتابع: "أثمن دور شباب الحسين في رعاية المواهب وصقلها، وتقديمه هدايا ثمينة للمنتخبات الوطنية، وأشكر النادي على استضافته تدريبات منتخب الناشئين الذي يستعد للمشاركة في بطولة غرب آسيا بعد أيام معدودة".من جانبه، عبر القصاص عن اعتزاز النادي بالجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد اللعبة برئاسة سمو الأميرة آية بنت فيصل لتطوير اللعبة، والشراكة المميزة مع اتحاد اللعبة، طارحا العديد من الملاحظات التي من شأنها أن ترفع مؤشر المنافسة وتثري مسابقات فرق الممتاز من الناحية الفنية، في الوقت الذي شارك فيه العديد من أعضاء مجلس الإدارة، والمدربين العديد من الملاحظات التي من شأنها أن تدفع عجلة تطور اللعبة في السنوات المقبلة.