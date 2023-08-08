الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

اتحاد العمال يبدأ بإجراء تدقيق تشاركي من منظور النوع الاجتماعي

اتحاد العمال
اتحاد العمال
بدأ الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بإجراء تدقيق تشاركي من منظور النوع الاجتماعي، بهدف استطلاع واقع أجهزته الإدارية والتنفيذية من حيث المساواة بين الجنسين، ولرصد قصص النجاح والممارسات الإيجابية في هذا الإطار.اضافة اعلان
وحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد، اليوم، فإن عملية التدقيق تتضمن إجراء مقابلات من قبل خبير في النوع الاجتماعي، مع أعضاء هيئات الاتحاد، وعقد ورش عمل ومجموعات تركيز مع المعنيين؛ وذلك لمعرفة الممارسات الايجابية، والوقوف على جوانب القصور في التشريعات والإجراءات والممارسات ذات الصلة، والتي من شأنها زيادة الفجوة بين الجنسين.
وأوضح البيان، أن عملية التدقيق سوف تستمر حتى نهاية شهر آب الجاري، حيث سيتم الخروج بتوصيات عمليّة محددة من شأنها تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وتعزيز حضور المرأة في الأطر التنظيمية للاتحاد، وتحديد آليات بناء الخبرات، وتطوير السياسات والممارسات والأنظمة الداخلية لإدماج المساواة بين الرجال والنساء.
وأشار البيان إلى أن، عملية التدقيق التشاركي، تأتي ضمن المرحلة الثانية من عمل مركز العمال للتوعية القانونية "واعي / ـة"، الذي أطلقه الاتحاد بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وبدعم من السفارة النرويجية والسفارة السويدية. مضيفا، أن المرحلة الثانية تتضمن عقد تدريب متخصص للنقابيين بهدف تعزيز قدراتهم لإدماج قضايا النوع الاجتماعي في اتفاقيات العمل الجماعية التي يجري إبرامها مع أصحاب العمل.
رقيب سير - (أرشيفية)

الحكومة: لا يوجد أي مبالغة بتشديد مخالفات السير 30 تموز 2023

الملك يستقبل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي

الملك يبحث مع وزير الخارجية البريطاني خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية 27 تموز 2023

مجلس النواب يوضح موقفه من تجريم الشذوذ

مجلس النواب يوضح موقفه من تجريم الشذوذ (فيديو) 27 تموز 2023

198889

اتفاقية لتصنيع تقنية الشرنقة محليا بمبلغ 450 ألف دينار 25 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
شاحنات

السماح للبردات الأجنبية بتحميل المنتجات المحلية (وثيقة)

منذ22 ساعة
F2yDks2XEAEM1Wf

البطولة العربية.. الشرطة العراقي يتأهل لنصف النهائي على حساب السد

05 آب 2023
1691156854029111900

اتحاد الطائرة ينوي استضافة البطولة العربية للأندية

04 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-03 at 3.57.45 PM

الخصاونة: نتطلع لتوسيع استثمارات "التمويل الدولية" في الأردن

03 آب 2023
محل لبيع الذهب

39.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

02 آب 2023
F2TG95GW8AAJnV4

الأهلي السعودي يتعاقد مع جناح نيوكاسل

30 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما قاله الأمير الحسن عن السوريين

ماهر أبو طير |اليوم

تسجيل موقف، يقابله "تلميع" !

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هل تحققت طموحات إستراتيجية السياحة الوطنية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع تعديل قانون الملكية العقارية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل قتلت سورية المشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

روسيا تبعثر الأوراق الأفريقية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات | منذ12 ساعة
لقاء رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بالسفيرة الفرنسية في لبنان، آن غريللو، بيروت، 2022 - (المصدر)

الدور الحقيقي لفرنسا في لبنان

ترجمات | منذ12 ساعة
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 