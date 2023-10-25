" اتحاد الكرة" يبرم "اتفاقية نوعية" للتحليل الفني لبطولات المحترفين

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في إطار رؤية الاتحاد الأردني لكرة القدم لتطوير المستوى الفني للبطولات المحلية، والأداء التنافسي لفرق المحترفين، أبرم الاتحاد اتفاقية نوعية مع شركة WyScout العالمية للتحليل الفني المختص، تمتد حتى العام 2025. وتتضمن تزويد الاتحاد والأندية، بتقارير الفيديو والبيانات والإحصاءات، وتحليل عميق ومفصل لمباريات الدوري الأردني للمحترفين وكأس الأردن CFI.ويتطلع الاتحاد من خلال إبرام الاتفاقية، إلى تعزيز مساعيه في تطوير المستوى الفني لبطولاته، وقوة التنافس للمباريات المحلية، ومواكبة التطور التكنولوجي في منظومة كرة القدم العالمية، إلى جانب إضافة اللاعبين الأردنيين بمختلف بياناتهم، إلى قاعدة ضخمة من المعلومات، يسهل الوصول لها من مختلف الأندية عالمياً، سعياً لتوفير فرص احتراف مناسبة لهم في الخارج.في المقابل، تمنح الاتفاقية الفرصة للأندية محلياً، البحث عن اللاعبين الأجانب بشكل أفضل، بهدف رصدهم والتعرف على قدراتهم بشكل دقيق قبل التعاقد معهم، ما ينعكس بشكل إيجابي على قوة البطولات المحلية.وسيبدأ الاتحاد وبالتعاون مع "WyScout" خلال الفترة القادمة، بعقد العديد من الدورات والبرامج التعليمية، لمحللي الأداء الفني في أندية المحترفين، لتمكين الكوادر في الأندية، وتأهيلهم للتعامل مع بيانات وإحصاءات وتقارير البرنامج بالشكل الأمثل.يذكر أن تقارير التحليل التي يتم إعدادها بشكل متقدم وتزويدها للأندية بعد كل مباراة، تسهم بتعزيز تحضير الفرق للمباريات، ورصد المنافسين بشكل فني متكامل، في ظل توفر العديد من الأرقام والإحصائيات والفيديوهات المتخصصة للمدربين والكوادر الفنية، بالإضافة إلى تقييم أداء اللاعبين خلال المواجهات، والوقوف على نقاط القوة والضعف، في الشقين الجماعي والفردي، والكشف عن الأخطاء الفنية لتداركها مستقبلا، ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى البطولات المحلية والفرق والمنتخبات الوطنية بالشكل الذي يتطلع إليه الاتحاد.يذكر أن منصة WyScout، تأسست في العام 2004، وهي تعتبر شركة رائدة في مجال تحليل مباريات كرة القدم، حيث أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 800 نادي محترف، وأكثر من 40 اتحادا ومنتخباً وطنيًا، بالإضافة إلى أنها تجمع المعلومات والبيانات من أكثر من 600 بطولة من مختلف القارات، وتتضمن بيانات وتحليلات لأكثر من 400 ألف لاعب حول العالم.