الثلاثاء 25 تموز 2023
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اتفاقية لتصنيع تقنية الشرنقة محليا بمبلغ 450 ألف دينار

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تقنية الشرنقة
وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية شحادة ابوهديب و مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتصنيع تقنية الشرنقة محليا.اضافة اعلان
وسيتم من خلال الاتفاقية تمويل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بمبلغ 450 ألف دينار عن طريق شركة البوتاس على مدى 3 أعوام، وقرابة 190 الف دينار من وزارة الزراعة لتصنيع تقنية الشرنقة في السوق المحلي، واستخدامها في مشاريع التحريج التابعة لوازرة الزراعة، وإدخالها في السوق المحلي والإقليمي، حيث تعتبر هذه التنقية موفرة في استعمال مياه الري وقابلة للتحلل في التربة بعد فترة معينة، وحفظ الرطوبة وتوفير كميات كبيرة من مياه الري المستعملة في الزراعة.
وأكد الحنيفات ان تقنية الشرنقة، تعمل على الحد من استهلاك المياه، وقد تم تجربتها في غابة الهيشة في الشوبك، وسجلت نجاح وصل إلى 95 بالمئة، موضحا أنه لدينا الآن مشروع لاستخدامها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من خلال مئة الف شرنقة لكافة المحافظات ضمن برنامج التحريج المستدام والمتابعة والحماية .
وأضاف أن المصنع سيوفر 25 فرصة عمل في لواء فقوع في محافظة الكرك، وسيكون لدينا فرص لتصدير المنتج بشكل مباشر أو غير مباشر، ونتطلع إلى 100-300 فرصة عمل.
وأشار إلى أنه سيتم استخدام مخلفات الأشجار الحرجية والنباتات ونواتج التسليم كمادة أولية في صناعة الشرنقة مما سيؤدي إلى تنظيف الغابات وانتاج مدخل بيئي مناسب .
وعبر الحنيفات عن شكره لشركة البوتاس على الدعم السخي والتعاون الكبير، وإلى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة على تعاونها مع خطط الوزارة.
بدوره قال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر، إن هذه الشراكة تعكس رؤيتنا في الاستفادة من قوة التعاون بين القطاعات كافة، حيث نؤمن أن التحديات البيئية والاقتصادية تتطلب عملا جماعيا يشمل الجميع، مشيرا الى أن اجتماع اليوم من أجل إطلاق هذا المشروع الوطني المميز، الذي يعد أول مشروع من نوعه في المنطقة، ونطمح أن يخدم المنطقة بشكل كامل ليشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المشروع فرصة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل مستدامة لسكان المنطقة، مع الحفاظ على التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
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