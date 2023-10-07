السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اختتام المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 17 عاما

جانب من المنافسات
جانب من المنافسات
عمان - الغد - حسمت فرق فرسان الأردن، الرمثا، الوحدات، الحسين، الفيصلي، والأهلي تأهلها إلى المرحلة الثانية والنهائية من بطولة دوري الناشئين تحت 17 عاما لأندية النخبة، لموسم 2023/2024، بعد حصولها على المراكز الستة الأولى في الدور الأول.اضافة اعلان
واستقر فرسان الأردن بصدارة ترتيب فرق الدور الأول برصيد 26 نقطة، يليه الرمثا 23، الوحدات 21، الحسين والفيصلي 19، الأهلي 17، شباب الأردن 12، العربي 11، الاتحاد وعمان FC والجزيرة 10، وكفرجايز أخير بـ 6 نقاط.
وتقام منافسات المرحلة الثانية لدوري النخبة ت 17، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاباً وإياباً"، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.
في المقابل، انتقلت فرق شباب الأردن، العربي، الاتحاد، عمان FC، الجزيرة، وكفرجايز، للمنافسة في الدور الثاني لأندية الدرجات بالإضافة إلى الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
وحسب تعليمات بطولات الفئات العمرية، تلعب الفرق الحاصلة على الترتيب من 7 - 12، الدور الثاني لأندية الدرجات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة الأندية الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى من بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، بحيث تتأهل الفرق أصحاب المراكز من (1-6) من المرحلة الثانية للمشاركة في بطولات الفئات العمرية لأندية النخبة خلال الموسم القادم، بغض النظر عن درجة النادي في هذا الموسم، والفرق الحاصلة على الترتيب من (7-10) تشارك في بطولات الفئات العمرية لأندية الدرجات، بغض النظر عن درجة النادي.
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