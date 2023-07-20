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اختتام فعاليات ملتقى الفن والجمال الدولي السابع في العقبة

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اختتام فعاليات ملتقى الفن والجمال الدولي السابع
احمد الرواشدة
أختتمت في العقبة، أمس فعاليات ملتقى الفن والجمال الدولي السابع الذي نظمته جمعية أيلة للثقافة والفنون على مدار خمسة ايام تحت عنوان "القدس بعيون الفنانين" ، بمشاركة 50 فنانا من 5 دول عربية إضافة الى الأردن .اضافة اعلان
ورعى حفل الاختتام رئيس سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز بحضور محافظ العقبة خالد الحجاج وعدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الفعاليات الأهلية.
وأكد رئيس الجمعية ومدير الملتقى علي كريشان أهمية الملتقى الذي يهدف الى  إبراز الإبداعات العربيّة في مجال الفن التشكيلي  وإظهار الصورة الحقيقية للثقافة والحضارة العربيّة وتجذيرها كأمة عربيّة تتمتع بلغة واحدة وتاريخ واحد، خاصة بعد نجاحات كبيرة حققها المُلتقى في دوراته السابقة.
وقال كريشان إن اختيار عنوان "القدس بعيون الفنانين" للملتقى جاء تنفيذاً لرؤى ومرتكزات القيادة الهاشمية الأصيلة لجلالة الملك عبدالله الثاني في نصرة القدس والمقدسات، ومواقف جلالته إزاء القضية الفلسطينية، ونظراً لانحياز الفن التشكيلي لعدالة القضية الفلسطينية.
وأضاف كريشان أنَّ العقبة أصبحت جاذبة للفنانين والأدباء نتيجة الفعاليّات الثقافيَّة والسياحيَّة التي تُقام على مدار العام بدعم مُباشر من سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصة ووزارة الثقافة ما اسهم في دعم المثقفين عبر إتاحة فرصة التلاقي المباشر بينهم واكتساب الخبرات وجعل العقبة المقصد الرئيسي للفنانين والأدباء لكون العقبة حاضنة وجاذبة لإبداعات ثقافيَّة وفنيَّة كبيرة ومتنوعة. ولفت كريشان إلى أنَّ الهدف الرئيسي من إقامة الملتقى هو الترويج السياحي والثقافي للعقبة، واستقطاب فنانين معروفين على مستوى العالم ليساهموا من خلال أعمالهم في ذلك ، مؤكدا أن العقبة ستبقى حاضنة للفن والإبداع والتميز فالعقبة زاخرة بموروث وتاريخ وثقافة كبيرة يدل على تقدم المجتمع ورقيه. 
بدوره، أكد مدير ثقافة العقبة، طارق البدور، أهمية هذا الملتقى في تعزيز الوعي بمكانة القدس في ظل محاولة طمس تاريخها، والتأكيد على الوصاية الهاشمية مشيرا الى ان الملتقى يُعد  تظاهرة ثقافيّة عربيّة متميزة يُشارك فيه أسماء بارزة وقامات معروفة على الساحة الثقافية العربيّة والدولية، إذ يُسهم في دعم المثقفين عبر إتاحة فرصة التلاقي المباشر بينهم واكتساب الخبرات، والترويج السياحي والثقافي للمملكة.
وأشار الى ان العقبة استضافت العديد من الملتقيات الفنية لإظهار جماليتها وتعمل على ترويجها ثقافيا وسياحيا، منوها الى ان نجاح الملتقيات جاء من رغبة الفنانين للحضور والمشاركة علاوة ان الفن يعد رسالة سامية من خلال مساهمة الفنانين المشاركين في الملتقى بدعم الاطفال المصابين بالسرطان بتخصيص ريع اللوحات لهم .
وتضمن الملتقى رسم 50 لوحة فنية، وتنفيذ جدارية في الجامعة الأردنيّة فرع العقبة بطول 10 أمتار، إضافة الى معرض خاص بالملتقى يحتوي على أعمال فنيّة تُعبر عن ذلك وجولات سياحية للتعريف في الأماكن السياحية و التاريخية و زيارة محمية رم و البترا.
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