الخميس 10 آب 2023
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الأمن يدعو للتقيد بالنصائح والإرشادات خلال موجة الحر

الأمن يدعو للتقيد بالنصائح والإرشادات خلال موجة الحر
الأمن يدعو للتقيد بالنصائح والإرشادات خلال موجة الحر
أكدت مديرية الأمن العام ضرورة انتهاج السلوك القويم خلال موجة الحر المتوقع أن تشهدها المملكة، اعتباراً من يوم غد الجمعة حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المعنية.اضافة اعلان
ودعت المديرية الى التقيد بالنصائح والإرشادات لتفادي الحوادث الناجمة عن درجات الحرارة المرتفعة، أو الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، مشددة على أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة خاصة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والحفاظ على شرب كميات مناسبة من السوائل وبخاصة الماء، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.
ونصحت المديرية بارتداء أغطية الرأس الواقية، وأخذ قسط من الراحة عند ساعات الظهيرة خصوصاً الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة، ومراقبة الأطفال وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، وعدم ترك الأطفال وحدهم في المركبات، وعدم ترك المعقمات والعطور وما شابهها من المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
وأشارت الى أهمية عدم تحميل الأباريز الكهربائية أكثر من طاقتها من خلال تشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد، والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي، وعدم إشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا لوقوع الحرائق، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
--(بترا)
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