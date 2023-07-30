الأهلي السعودي يتعاقد مع جناح نيوكاسل

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أعلن ناديا أهلي جدة ونيوكاسل انتقال اللاعب الفرنسي آلان سان-ماكسيمان إلى الفريق السعودي يوم الأحد.وكتب نيوكاسل في حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر: استكمل آلان سان-ماكسيمان إجراءات انتقاله إلى الأهلي. شكرا على كل شيء. كل التوفيق في المستقبل.ونشر فريق مدينة جدة مقطع فيديو للاعب وهو يتردي قميص ناديه الجديد، وعلق: لأننا لا نقبل إلا بالأفضل، عليه وقع الاختيار.ودعم الأهلي صفوفه بقوة بعد العودة سريعا إلى دوري الأضواء وتعاقد مع أكثر من لاعب مميز على رأسهم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي وروبرتو فيرمينو من ليفربول وإدوارد ميندي من تشيلسي.وكان سان ماكسيمان قد انتقل إلى نيوكاسل في 2019 قادما من نيس الفرنسي وبعد اللعب في فرق عديدة منها موناكو وباستيا وهانوفر.وتأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في 20 عاما بعدما أنهى الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي خلال الموسم الماضي.