الاختلاف بين الناس بالأحلام والقناعات.. حينما تفقد العلاقات جوهرها

ربى الرياحي

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لكل شخص خريطته الخاصة التي يسير عليها وفقا لمعطياتها وتفاصيلها، غير أن ذلك قد لا ينال استحسان الآخرين الذين يبدأون بالتطفل على حياته واختراقها بالانتقاد واللوم والتنظير.ويعتبر كثيرون أن التدخل في المساحات الخاصة ومهاجمة الأفكار والأحلام والقناعات وحتى عدم تقبل اختلاف الرأي بالقضايا العامة؛ إساءة وتعد على الحريات الشخصية، ويدفعهم للعزلة ويزيد من الحساسية ويفقد العلاقات جوهرها."ليس علينا أن نكون متشابهين بالآراء وبما يتوقعه الآخرون منا حتى ننال رضاهم"، هذا ما تؤكده ندى والتي تعمل محاسبة في إحدى الشركات، تقول: "بحكم عملها اليومي تضطر لمخالطة أشخاص يعطون أنفسهم الحق في تجريدها من قناعاتها وإن لم توافقهم الرأي يستثنوها من كل شيء، وكأنها مجبرة على أن تكون النسخة التي يريدونها بأفكار لا تشبهها".ندى تؤمن أن حياتها الخاصة لا تعني أحدا غيرها، مبينة أنها تحترم جدا كل ما وصلت إليه من نجاح وثقة كما أنها تدرك تماما أن الاختلاف لا يعني الخروج عن الأعراف والمبادئ والأخلاق بل الاختلاف يكون بالشخصية المميزة التي تعرف ماذا تريد وكيف تكون حاضنة لأحلامها ومؤمنة بها لأقصى درجة.أسامة (48 عاما)، يبين أن الاختلاف في الأفكار والقناعات والأحلام لا يلغي الود أبدا، حتى وإن كان الاختلاف عميقا والاتجاهات مغايرة فلا بد من احترام خيارات الآخر، طالما أنه لم يؤذ أحدا. ويذهب إلى أن "الاختلاف طبيعي.. فنحن لسنا نسخا مكررة عن بعضنا البعض، لكل منا شخصيته وكيانه"، لافتا إلى ضرورة احترام المساحة الخاصة وعدم الضغط على الآخر تحت أي ذريعة.ويرى أسامة، أن الحياة من وجهة نظره لا تقوم على مبدأ القاضي والجلاد فهناك أشياء مقبولة وأخرى غير مقبولة بالنسبة لكل شخص، لكن من الخطأ أن نجلد الآخر ونحكم عليه بالعزلة.الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة يوضح، أن لكل شخص في هذه الحياة شخصيته وأفكاره وأهدافه وثقافته التي يؤمن بها، وبالتالي فإن الحرية الفردية حق مشروع للإنسان ولا يجوز التدخل بها أو خرقها باعتباره مسؤولا عن تصرفاته واختياراته. وأيضا مهم جدا أن نحترم أفكار الآخر واهتماماته ورؤيته الخاصة فهو حر أن يعيش الحياة بالطريقة التي تناسبه بشرط ألا يؤذي أحدا.ووفق مطارنة، فإن التطفل على حياة الناس واختراقها بالانتقاد واللوم والتنظير يعد إساءة وتعديا على الحريات الشخصية، كما أن الإنسان حر في حدود مساحته لكن بمجرد تعديه على حرية الآخرين فإن تصرفه هذا غير مقبول اجتماعيا أو أخلاقيا أو حتى قانونيا. ويشير مطارنة، إلى أن الضغط على الآخر بسبب أنه مختلف يفسد حياته ويسجنه داخل دائرة الخطأ والصواب كونه لا يتقاطع معه بفلسفته الخاصة تجاه الحياة، وبالتالي يفقد الإنسان حقه في تحقيق أحلامه كما يراها ويؤمن بها هو لا كما يراها الآخرون.وترى خبيرة علم الاجتماع فادية إبراهيم، أن المساحة الخاصة أو العالم الخاص مفهوم "شبه غائب عن واقعنا"، فلا أحد يستطيع أن يصنع أو يعيش عالمه الخاص من دون تدخل الآخرين، وذلك لأن هناك نموذجا اجتماعيا سائدا وهو عام ومنتشر وبحاجة لفهم ما يترتب عليه من مضار وسلبيات.وتضيف، "نحن نفتقر إلى بعض مفاهيم الحرية وأهمها عدم التدخل في شؤون الآخرين.. لأننا كثيرا ما نمارسها ضد أفراد عائلاتنا وضد الآخرين وإطلاق الأحكام عليهم بكل ما لا يتناسب مع وجهة نظرنا للأمور".ووفق ابراهيم، فإن الاهتمام بأدق التفاصيل في حياة الغير ثيمة واضحة فالأغلب يتدخل بها ويبدي رأيه ويعطي اقتراحاته والتدخل أحيانا يكون بدافع الحب والخوف على المصلحة.والسؤال المطروح: كيف يمكن أن يتم تغيير هذا النموذج؟. تقول إبراهيم: "إن المجتمعات تتغير شيئا فشيئا، ويمكن لجيل الشباب أن يقرروا تغيير نموذج اجتماعي سائد، من المؤكد أن هذا التغيير لن يحدث بشكل سريع، ولكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة.كما يستطيع كل واحد البدء بنفسه والابتعاد عن التدخل في شؤون الآخرين وعدم إشراكهم في حياته، وبحسب إبراهيم، "علينا أن نوسع فهمنا وإدراكنا لدائرة الحرية، والمساحة الخاصة لكل واحد فينا، وأن نعي حق كل شخص أن بعيش حياته بحسب نظرته وخبراته وتجاربه وعلمه وثقافته، بشرط ألا يبتعد عن النموذج الاجتماعي السائد ولا يؤذي نفسه أو الغير.