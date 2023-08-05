السبت 05 آب 2023
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البطولة العربية.. الشرطة العراقي يتأهل لنصف النهائي على حساب السد

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أسو رستم سجل هدفين للشرطة العراقي
سجل أسو رستم هدفين ليحول الشرطة العراقي تأخره بهدف إلى فوز 4-2 على السد القطري في الدور ربع النهائي، ويتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم السبت.اضافة اعلان

وافتتح أكرم عفيف التسجيل للسد من ركلة جزاء في الدقيقة 21، لكن الشرطة أدرك التعادل بهدف رائع من أمير مصباح.
ووضع رستم الشرطة في المقدمة من ركلة جزاء بعد 14 دقيقة من الاستراحة.

وعزز أحمد فرحان تفوق الفريق العراقي في الدقيقة 70، وبعد ذلك بـ8 دقائق اختتم رستم الرباعية.
وعاد عفيف ليحيي آمال السد قبل 9 دقائق من النهاية بعد خطأ فادح من حارس الشرطة.
وصمد الشرطة ليصعد لمواجهة الفائز من الرجاء المغربي والنصر السعودي اللذين يلتقيان غدا الأحد.

وخلال منافسات دور المجموعات حل الشرطة ثانيا في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من فوز وهزيمة وتعادل، في الوقت الذي تصدر فيه السد المجموعة الثانية بـ7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد.


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