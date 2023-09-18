الإثنين 18 أيلول 2023
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التمرين الوطني درب الأمان 3 لقياس جهوزية الاستعداد للزلازل

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أسوأ 10 زلازل في المنطقة العربية خلال القرن الماضي فيديو 11 أيلول 2023

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ألمانيا تتوج بلقب كأس العالم لكرة السلة 10 أيلول 2023

حزب الميثاق الوطني

"الميثاق الوطني" يطالب التراجع عن إلغاء "الخدمة المدنية" وعدم تخفيض أعداد المقبولين بكليات الطب 09 أيلول 2023

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شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار جزء من سقف مسجد في الرمثا 07 أيلول 2023

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