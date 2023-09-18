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تلفزيون الغد
الإثنين 18 أيلول 2023
1:54 م
التمرين الوطني درب الأمان 3 لقياس جهوزية الاستعداد للزلازل
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أسوأ 10 زلازل في المنطقة العربية خلال القرن الماضي فيديو
11 أيلول 2023
ألمانيا تتوج بلقب كأس العالم لكرة السلة
10 أيلول 2023
"الميثاق الوطني" يطالب التراجع عن إلغاء "الخدمة المدنية" وعدم تخفيض أعداد المقبولين بكليات الطب
09 أيلول 2023
شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار جزء من سقف مسجد في الرمثا
07 أيلول 2023
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