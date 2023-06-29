الخميس 29 حزيران 2023
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الحجاج يتوجهون إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق الثلاثة

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حجاج يرمون الجمرات في منى. (وزارة الحج والعمرة السعودية)
يتوجه حجاج بيت الله الحرام الخميس إلى مشعر منى؛ لقضاء أيام التشريق الثلاثة، حيث يمكن للحجاج ممن هم على عجلة من أمرهم رمي الجمرات الثلاث في ثالث أيام العيد، ومغادرة المشعر، قبل غروب شمس الجمعة.اضافة اعلان
وأيام التشريق هي أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة.
وكانت أفواج الحجاج قد توجهت قبل فجر أول أيام عيد الأضحى، من مشعر مزدلفة، والمبيت هناك ثم توجهوا بعد صلاة الفجر إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج.
وأعلنت الهيئة السعودية العامة للإحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ بلغ 1845045 حاجا، منهم 1660915 حاجّا قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد الحجاج من داخل السعودية 184130 حاجا.
وبيَّنت أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 969694 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875351 حاجَّةً.
وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج السعودية أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 346214 بنسبة 21 %، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم 1056317 بنسبة 63.5%، بينما بلغ عدد حُجاج الدول الإفريقية عدا الدول العربية 221863 بنسبة 13.4%، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأميركا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة لدي السعودية 36521 بنسبة 2.1%.
أما عن طرق قدوم الحجاج من خارج السعودية؛ فقد وصل 1593271 حاجا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 60813 حاجا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 6831 حاجًّا.
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