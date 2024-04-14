الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحرس الثوري: هاجمنا أهدفا عسكرية إسرائيلية ودمرناها

أرشيفية
أرشيفية
قال الحرس الثوري الإيراني، فجر الأحد، "هاجمنا أهدافا عسكرية مهمة للجيش الصهيوني في الأراضي المحتلة ونجحنا في ضربها وتدميرها".اضافة اعلان
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