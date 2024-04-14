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الأحد 14 نيسان 2024
2:59 ص
الحرس الثوري: هاجمنا أهدفا عسكرية إسرائيلية ودمرناها
أرشيفية
قال الحرس الثوري الإيراني، فجر الأحد، "هاجمنا أهدافا عسكرية مهمة للجيش الصهيوني في الأراضي المحتلة ونجحنا في ضربها وتدميرها".
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الحرس الثوري الايراني
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