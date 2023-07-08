الحسين إربد يتنفس الصعداء أمام معان بهدف الروسان في "درع المئوية"

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تنفس فريق الحسين إربد الصعداء أمام معان في درع اتحاد الكرة-درع المئوية- مساء اليوم، عندما تغلب عليه بنتيجة 1-0، سجل في الوقت القاتل من المباراة، التي جمعت الفريقين على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في ختام الجولة التاسعة من المنافسات، ليكسر الحسين إربد حاجز النحس الذي رافقه في الجولات الماضية، مسجلا الفوز الرابع في مباريات الدرع.ونجح سعد الروسان في تسجيل هدف الفوز للحسين إربد، عندما تابع الكرة المهيئة من كرة ثابتة، أحدثت دربكة ووصلت الروسان الذي سددها زاحفة على يمين حارس مرمى معان رشيد رفيد عند د.86، في المباراة الذي رافق فيها سوء الطالع هجمات الحسين إربد،خاصة في رأسية إنداي التي ردها القائم، وانفراد حمزة الدردور الذي خلصه حارس المرمى رفيد ببراعة، ليتقدم الحسين إربد بهذا الفوز إلى المركز الرابع برصيد 16 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن مغير السرحان -الذي يعتبر الحصان الأسود لهذه المسابقة-، وتراجع للمركز الخامس رغم تساويها بالنقاط،