السبت 19 آب 2023
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الحسين إربد يحسم "ديربي الشمال" ويعود لصدارة "المحترفين"

فريق الحسين إربد
فريق الحسين إربد
حسم فريق الحسين إربد "ديربي الشمال" بعد الفوز على جاره الرمثا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.
المباراة التي جرت أحداثها على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد مساء الجمعة، بقيت الشباك نظيفة بها حتى الدقيقة 84، إذ نجح البديل بفريق الحسين إربد سيف الدين درويش من تسجيل هدف فريقه الوحيد بالمواجهة المثيرة. اضافة اعلان
وعاد الحسين مجددا لصدارة جدول الترتيب وبرصيده 9 نقاط، متقدما على الفيصلي بفارق الأهداف، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق الرمثا عند 3 نقاط متراجعا للمركز السابع.

وشهدت المباراة تعرض كل من قائد فريق الرمثا عامر أبو هضيب وزميله إبراهيم الخب، ومدربه وسيم البزور للبطاقة الحمراء، وسيف الدين درويش من جانب الحسين، إذ توقفت المباراة بسبب تعدي اللاعبين على بعضهم البعض داخل الملعب في أكثر من مناسبة.
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