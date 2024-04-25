الخميس 25 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة في حوار مع "الغد": استمرار الحياة الطبيعية في الأردن لا يتناقض ودعم غزة

الخصاونة في حوار مع "الغد": استمرار الحياة الطبيعية في الأردن لا يتناقض ودعم غزة
الخصاونة في حوار مع "الغد": استمرار الحياة الطبيعية في الأردن لا يتناقض ودعم غزة
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