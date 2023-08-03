الخميس 03 آب 2023
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الخصاونة: نتطلع لتوسيع استثمارات "التمويل الدولية" في الأردن

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رئيس الوزراء خلال اللقاء مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب والوفد المرافق له
استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب والوفد المرافق له .
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واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الأردن والمؤسسة ودعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في الأردن.

ولفت الخصاونة الى تطلع الأردن لتوسيع استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المملكة وتوفير الدعم المالي والفني لتنفيذ المشاريع الكبرى التي يجري التحضير لإقامتها مثل مشروع تحلية المياه والناقل الوطني للمياه.
واكد رئيس الوزراء ان مشروع الناقل الوطني للمياه يحظى بأولوية كبرى وان الحكومة تعمل على تسريع إجراءات تنفيذه في ظل العجز المائي الكبير الذي يعانيه الأردن ووجود أعداد كبيرة من اللاجئين على أراضيه.
كما اكد الخصاونة أن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتوقع انجازه قريبا سيسهم في تسريع إجراءات تنفيذ مشروعات الشراكة وفي إطار من الشفافية والحوكمة المطلوبة.
من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بعلاقات التعاون والشراكة بين الأردن والمؤسسة مؤكدا استمرارية دعم المؤسسة للأردن لتحقيق أولوياته التنموية للمرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن المؤسسة تعمل على أن يكون الأردن مركزا إقليميا لدعم عملياتها والمشاريع التي تمولها المؤسسة في المنطقة.
--(بترا)
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