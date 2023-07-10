الخصاونة يلتقي وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري

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استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الاثنين، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري علي عون، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي والسفير الجزائري لدى الأردن عبدالكريم بحسه.وأكد رئيس الوزراء مكانة الجزائر الكبيرة لدى جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والحكومة والشعب الاردني، لافتا إلى أن هذه المكانة التاريخية للجزائر مستمدة من مواقفها المتقدمة في الدفاع عن القضايا والمصالح العربية.ولفت رئيس الوزراء إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجزائر والتي أثمرت خطوات عملية لفتح العديد من ملفات التعاون بين البلدين الشقيقين.وأشار الخصاونة بهذا الصدد إلى تسيير أربع رحلات جوية مباشرة بين عمان والجزائر من قبل الملكية الأردنية والخطوط الجوية الجزائرية، إضافة إلى تفاهمات لاعتماد مستشفيات أردنية لاستقبال مرضى من الجزائر.ولفت إلى زيارة وفد وزاري اردني إلى الجزائر للبحث في آفاق التعاون المشترك والبناء على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بعقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري الصناعة في البلدين، آملا عقدها بشكل دوري خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.من جهته، أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري عمق العلاقات بين البلدين والرغبة في فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك في العديد من المجالات.ولفت إلى أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في عمان اليوم، مؤكدا وجود إمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري وفي مجال الصناعات الدوائية.-- (بترا)