السبت 24 حزيران 2023
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الخلايلة يتفقّد حجاج عرب الـ48

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جانب من جولة الوزير الخلايلة
قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية إلى الديار المقدسة الدكتور محمد الخلايلة، إن وزارة الأوقاف هي المسؤولة عن حجاج عرب الـ 48 مؤكداً على أنّ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كانت على الدوام تقديم أفضل الخدمات وتوفير سبل الراحة لحجاج المملكة وحجاج 48.اضافة اعلان

وأضاف الخلايلة، خلال جولة على مساكن حجاج 48، اليوم السبت، بحضور مدير دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، إن كوادر وزارة الأوقاف تُولي حجاج مسلمي "48" اهتماماً كبيراً لتسهيل تأديتهم لمناسك الحج، لافتاً إلى أن البعثة الإدارية تعمل على قدم وساق لخدمة حجاج مسلمي"48".

وأشار الخلايلة، إلى أنّ مكرمة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، مكّنت حجاج "48" من تأدية مناسك الحج بجوازات سفر أردنية مؤقتة بكل سهولة ويسر.

من جهته، أعرب رئيس لجنة التنسيق العليا لحجاج عرب"48" سليم شلاطة، عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على ما يُقدّمه للقضية والشعب الفلسطيني.

كما بيّن شلاطة، حجم التنسيق والتعاون والتسهيلات المُقدّمة من وزارة الأوقاف وكوادرها لحجاج "48"، مُشيداً بمستوى الخدمات وتعاون كوادر بعثة وزارة الأوقاف.

ورافق الوزير خلال جولته أعضاء البعثة الإعلامية، وعدد من مسؤولي الوزارة ودائرة الحج والعمرة
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