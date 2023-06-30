الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته منذ منتصف آذار

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1907.78 دولار للأونصة، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتسجل 1915.80 دولار للأونصة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية. واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين الذي سجله الجلسة الماضية وهو ما يرفع سعر الذهب على حائزي العملات الأخرى.
ويتجه الذهب لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع إذ خسر 3.1 بالمئة حتى الآن.
وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.59 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 900.22 دولار وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلاً 1239 دولاراً.