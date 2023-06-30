الجمعة 30 حزيران 2023
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الذهب يستقر قرب أدنى مستوياته منذ منتصف آذار

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الذهب
استقر الذهب قرب أدنى مستوياته في أربعة أشهر اليوم الجمعة، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المهمة في وقت لاحق اليوم بعد مجموعة من البيانات القوية والتصريحات المؤيدة للتشديد النقدي من مسؤولين بمجلس الفدرالي الأميركي مما زاد الرهانات على رفع الفائدة مجددًا.اضافة اعلان
واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1907.78 دولار للأونصة، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتسجل 1915.80 دولار للأونصة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية. واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين الذي سجله الجلسة الماضية وهو ما يرفع سعر الذهب على حائزي العملات الأخرى.
ويتجه الذهب لتسجيل أول تراجع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع إذ خسر 3.1 بالمئة حتى الآن.
وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.59 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 900.22 دولار وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة مسجلاً 1239 دولاراً.
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