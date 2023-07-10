السفارة الأميركية تحتفل بذكرى استقلال بلادها

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احتفلت السفارة الأميركية في عمان، مساء اليوم الاثنين، بالذكرى الـ 247 لاستقلال الولايات المتحدة الأميركية.وجرى خلال الحفل التأكيد على العلاقات الثنائية وتسليط الضوء على العلاقات الثقافية العميقة بين البلدين، واحتفاءً بالأفلام الأميركية التي تم تصويرها في الأردن، مثلما تم استعراض إنتاج هوليوود وأثره على الثقافة الأميركية.وأكد سفير الولايات المتحدة الأميركية في الأردن، هنري ووستر، التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم إصلاحات التحديث السياسي والاقتصادي في الأردن، مشيرا إلى مذكرة التفاهم التي تبلغ مدتها 7 سنوات، حيث تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار أميركي، والموقعة بين البلدين العام الماضي، إذ تدعم هذه المبادرات وتعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وقال السفير ووستر إن يوم الاستقلال، الذي يحتفل به الأميركيون ويصادف في 4 تموز من كل عام، يعد تكريما لاعتماد إعلان الاستقلال في 4 تموز 1776.--(بترا)