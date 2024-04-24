الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الطبيبة أسيل الجلاد: أهل غـ.ـزة أعادوا تعريف معنى الإنسانية لي


أسيل الجلاد أول متطوعة أردنية وعربية تدخل إلى القطاع لمداوة جراح أهله.

 


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