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الأربعاء 24 نيسان 2024
6:51 م
الطبيبة أسيل الجلاد: أهل غـ.ـزة أعادوا تعريف معنى الإنسانية لي
أسيل الجلاد أول متطوعة أردنية وعربية تدخل إلى القطاع لمداوة جراح أهله.
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