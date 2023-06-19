العمل: تبسيط إجراءات استلام التصاريح من أي مديرية أو مكتب عمل

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قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إنه لغايات تبسيط الإجراءات على أصحاب العمل وحرصا من الوزارة على توفير وقتهم وجهدهم قررت السماح لأصحاب العمل باستلام بطاقات تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم من خلال أي مديرية أو مكتب عمل، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة وغرامات التأخير إن وجدت بغض النظر عن مكان أو آلية تقديم المعاملة سواء تم تقديمها ورقيا أو إلكترونيا.وبين الزيود أنه لغايات استلام بطاقة تصريح العمل يشترط حضور صاحب العمل أو من يفوضه مع احضار جواز سفر العامل الذي سيصدر له تصريح العمل وذلك لتعبئة بيانات التصريح ضمن الختم المعتمد من الوزارة.