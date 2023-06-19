الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

العمل: تبسيط إجراءات استلام التصاريح من أي مديرية أو مكتب عمل

وزارة العمل
وزارة العمل
قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إنه لغايات تبسيط الإجراءات على أصحاب العمل وحرصا من الوزارة على توفير وقتهم وجهدهم قررت السماح لأصحاب العمل باستلام بطاقات تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم من خلال أي مديرية أو مكتب عمل، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة وغرامات التأخير إن وجدت بغض النظر عن مكان أو آلية تقديم المعاملة سواء تم تقديمها ورقيا أو إلكترونيا.اضافة اعلان

وبين الزيود أنه لغايات استلام بطاقة تصريح العمل يشترط حضور صاحب العمل أو من يفوضه مع احضار جواز سفر العامل الذي سيصدر له تصريح العمل وذلك لتعبئة بيانات التصريح ضمن الختم المعتمد من الوزارة.
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