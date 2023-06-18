العموش مديرا عاما لـ"الأراضي والمساحة"

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قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تعيين الدكتور أحمد عيسى العموش مديراً عامَّاً لدائرة الأراضي والمساحة؛ وذلك بعد حصوله على المرتبة الأولى في المسابقة التَّنافسيَّة التي أجريت بموجب نظام التَّعيين على الوظائف القياديَّة.كما قرَّر المجلس إحالة محافظين من ملاك وزارة الدَّاخليَّة إلى التَّقاعد وهم: محمَّد مبارك الرَّفايعة، وذياب ضيف الله الجازي، وعاطف حمدان أبو شكيرة، و"محمَّد أديب" محمَّد الرَّوابدة، والدكتور محمَّد خلف الفايز، وزياد عيسى الرَّواشدة، والدكتور محمَّد عودة الله أبو جاموس.