المجالي: انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي ضرورة أمنية وسياسية واقتصادية ملحة

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قال رئيس جمعية سيدات ورجال الاعمال الاردنيين المغتربين فادي المجالي ان انضمام الاردن لمنظومة مجلس التعاون الخليجي اصبح ضرورة ملحة امنيا وسياسيا واقتصاديا.واضاف المجالي خلال استضافته في حديث لتلفزيون البحرين والذي قدم تغطية شاملة وموسعة لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني للمنامة امس أن التحديات الخطيرة التي افرزتها الحرب الاسرائيلية الظالمة على الاهل في غزة أصبحت واجبة لتعزيز التكامل العربي في وجه الاخطار والتحديات المحيطة.ولفت المجالي لحجم العلاقات التاريخية التي تربط الاردن والبحرين برعاية كريمة وحقيقية من صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني واخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لافتاً لاهمية تعزيز التجارة البينية بين البلدين وتبادل الاستثمارات بما يرقى لمستوى هذه العلاقات وتعزيزها.